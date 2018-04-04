Yeni Malatya, Arjantin'de futbolcu avında

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de elde ettiği sonuçlarla küme düşme korkusunu yaşamayan takımlar arasında yer alan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki yılın transfer yapılanmasına şimdiden başladı.
Malatya temsilcisinde Oyuncu İzleme Komitesi Sorumlusu Hakan Çalışkan’ın Arjantin’e gönderilerek daha önceden belirlenen futbolcuları yakın takibe aldığı belirtildi.
Sene başında kadrosuna kattığı sağ bek Issam Chebake, forvet Khalid Boutaib ve stoper Aturo Mina gibi isimlerden tam verim alınmasının ardından, yeni sezon için de yabancı oyuncu transferinde doğru bir yol izlemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim bu doğrultuda Çalışkan’ı Arjantin’e gönderdi.
Çalışkan’ın, listesinde bulunan oyuncularla ilgili notları döndükten sonra yönetime geniş bir dosya şeklinde sunacağı öğrenildi.
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