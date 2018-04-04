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Ersan parladı, Philadelphia durmadı!
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ERSAN PARLADI, PHİLADELPHİA DURMADI!

Ersan parladı, Philadelphia durmadı!

NBA'de Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 16 sayısıyla önemli katkı yaptığı maçta Charlotte Hornets'i deplasmanda 119-102 yenerek art arda 10. galibiyetine ulaştı.

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NBA'e 13 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın ilk 5'te başlayıp 26 dakika süre aldığı ve 16 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets'i 119-102 mağlup etti.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen ve arka arkaya 10. olmak üzere 46. galibiyetini alan 76ers'ta Ben Simmons 20 sayı, 15 asist, 8 ribauntluk performans ortaya koydu. Konuk takımda Marco Belinelli 22, JJ Redick 20 sayı attı. Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise mücadeleyi 3 sayıyla tamamladı.

Hornets'ta Michael Kidd-Gilchrist ve Malik Monk 16'şar, Willy Hernangomez 15 sayı buldu.

LEBRON JAMES'TEN 17'İNCİ "TRİPLE-DOUBLE"
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i konuk ettiği mücadeleyi 98-87 kazandı.

Peş peşe 3'üncü olmak üzere 47'nci maçını kazanan Cavaliers'ta LeBron James, 16 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle bu sezon 17'nci "triple-double"ına imza attı. Play-off'u önceki maçlarda garantileyen Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta Jordan Clarkson 16, JR Smith 15, Kevin Love 13 sayı buldu. Cedi Osman ise 7 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.

Play-off iddiası bulunmayan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dennis Smith Jr 14 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 102-119
Chicago Bulls-Washington Wizards: 113-94
Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 104-111
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 100-83
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 94-88
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 96-108
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-87
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 104-109
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 97-121
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 128-125 (Uzatmada)
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 117-107
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 113-98
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 83-84

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