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Ankaragücü maç bilet satışları devam ediyor
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ANKARAGÜCÜ MAÇ BİLET SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Ankaragücü maç bilet satışları devam ediyor

Spor Toto 1.Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Ankagücü - Giresunspor maçının biletlerinin satışları devam ediyor.

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Spor Toto 1.Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Ankagücü - Giresunspor maçının biletlerinin satışları devam ediyor.

''İl Spor Güvenlik Kararı gereğince , tribünlere sırt çantası , poşet , valiz vb gibi araç ve gereçler alınmayacaktır'' uyarısı yapılan karşılaşma ile ilgili olarak;  MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldığı ve FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI A,B,C,D,E,F,G, SAATLİ KALE ARKASI D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellendiği belirtildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 100,00 TL
2. Kategori 75,00 TL
3. Kategori 20,00 TL
4. Kategori 17,50 TL
5. Kategori 15,00 TL
Misafir 15,00 TL
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