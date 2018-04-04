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Gençlerbirliği, Galatasaray'a hazırlanıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'A HAZIRLANIYOR

Gençlerbirliği, Galatasaray'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın hazırlıkların bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan antrenmana katılmazken, Jailton takımla birlikte çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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SÜBLİMİNAL
4 Nisan 201816:59
resim herşeyi ifade ediyor nerde cağrı bülbül artun akcakın berat tosun halil ibrahim pehlivan resimde alt yapıdan cıkmıs 8 oyuncu var şimdi?
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