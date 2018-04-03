﻿
MKE Ankaragücü ve Yiğiner Pfdk'ya sevk edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ VE YİĞİNER PFDK'YA SEVK EDİLDİ

MKE Ankaragücü ve Yiğiner Pfdk'ya sevk edildi

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve futbolcu Alihan Kubalas, Denizlispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

852 Okunma

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçta MKE Ankaragücü takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Başkan Yiğiner de PFDK’ya sevk edildi
MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor maçındaki "Saldırıları" nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas’ta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Başkan ve futbolcu Kubalas ile birlikte 10 kişi PFDK’ya sevk edildi. Kulüpte idareci görevinde bulunan, Levent Yılmaz, Murat Ağçabay, Tuna Yılmaz ve Emrah Yıldız ile birlikte kulübün antrenörü Osman Zeki Korkmaz, kulübün görevlilerinden Kemal Çorum ve Burhan Cabir Uzun ayrıca, kulübün atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir de PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Metin Diyadin Ankaragücü maçı hakkında konuştu
2
Yiğiner ve Atilla, protokol tribününde yaşananları anlattı...
2
Gecekondu'dan açıklama "Futbol sadece sahada oynanmıyor"
5
"Mehmet Yiğiner maça sarhoş geldi"
Mehmet Yiğiner: Bize saldırdılar
3
İsmail Kartal: Sonuna kadar yarışın içinde olacağız..
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿