Metin Diyadin Ankaragücü maçı hakkında konuştu

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Her zaman oynadığımız oyun şeklini sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçla döneceğimizi düşüyorum." dedi.

Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Ankaragücü'nün zirve yarışının içerisinde yer aldığını dile getiren Diyadin, rakiplerinin iç sahada taraftarıyla beraber baskı kurmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti.

Diyadin, bu tür maçların atmosferini kaldırabilen oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade ederek, "Oyun olarak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Duran toplarda etkili Ankaragücü takımı. Her zaman oynadığımız oyun şeklini sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçla döneceğimizi düşüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon futbol şansı anlamında enteresan şeyler yaşadıklarına dikkati çeken Diyadin, "Geçen hafta Altınordu maçında vurduğumuz top üst üste çizgiden çıktı. Daha önceki maçlarda da buna benzer şeyler yaşandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, inşallah gelecek haftalarda bunları yaşamayız." diye konuştu.

Öte yandan Akın Çorap Giresunspor, 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını, teknik direktör Diyadin yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.