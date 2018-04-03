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TSYD Ankara Şubesinden Gençlerbirliği'ne ziyaret
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TSYD ANKARA ŞUBESİNDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE ZİYARET

TSYD Ankara Şubesinden Gençlerbirliği'ne ziyaret

 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu. 

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 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi, Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu. 

Ziyarette, TSYD Ankara Şubesinin başkanı Alper Bakırcıgil, asbaşkanları Nihat Uçar ve Hüseyin Doğru, şube sekreteri Metiner Erdem, mali saymanı Altan Altun ve idari çalışanı Figen Asiler yer aldı. 

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve kulüp genel müdürü Emrah Atasoy ile bir araya gelen Alper Bakırcıgil başkanlığındaki yöneticiler, Ankara ve Türk futbolu hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Özat ve Atasoy'a takımın ligde yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulması için el birliğiyle hareket edeceklerini söyledi. 

Ankara şube yöneticileri, getirdikleri tatlıyı Özat'a ikram ederken, Özat da üzerinde "TSYD Ankara Şubesi" yazılı 06 numaralı forma hediye etti. 

 
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