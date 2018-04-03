Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'dan teknik direktör açıklaması!

Girişimler yarın başlayacak

Yücel İldiz ile yolların ayrıldığı Eskişehirspor'da, yeni teknik direktör için girişimler ise yarın başlayacak.

Bugün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yeni teknik adam adayları ile yarın görüşmelerin hız kazanacağını aktardı.