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Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'dan teknik direktör açıklaması!
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ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI HALİL ÜNAL'DAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI!

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'dan teknik direktör açıklaması!

Spor Toto 1. Lig'de kalmak için mücadele eden Eskişehirspor, biran önce düşme potasından kurtulmak istiyor.

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Girişimler yarın başlayacak

Yücel İldiz ile yolların ayrıldığı Eskişehirspor'da, yeni teknik direktör için girişimler ise yarın başlayacak.

Bugün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yeni teknik adam adayları ile yarın görüşmelerin hız kazanacağını aktardı.

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