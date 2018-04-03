Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

Maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı sorusu yanıt buldu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın genel satışı 5 Nisan Perşembe günü başlayacak.
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL
SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL
MARATON ALT E BLOK :297,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL
1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL
(AJANSSPOR)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.