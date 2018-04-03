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Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
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OSMANLISPOR - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor deplasmanında aldığı 5-0’lık görkemli zaferle moral depolayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Osmanlıspor’u konuk edecek.

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Maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı sorusu yanıt buldu.

Genel satış Perşembe günü

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın genel satışı 5 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde;

MİSAFİR TRİBÜNÜ                                                                                  :54,00 TL

SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ                             :54,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK                    :109,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK                   :130,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK                      :194,50 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK                             :216,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK                            :248,00 TL

MARATON  ALT  E BLOK                                                         :297,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                          :324,00 TL

1907 TRİBÜNÜ                                                                          :430,00 TL

(AJANSSPOR)
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