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Ağrı 1970 Sporlu futbolcu milli takımda
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AĞRI 1970 SPORLU FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA

Ağrı 1970 Sporlu futbolcu milli takımda

Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılı bir grafik çizen Ağrı 1970 Spor futbolcusu Emre Gürses, Futsal Milli Takımı'na seçildi. 

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Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılı bir grafik çizen Ağrı 1970 Spor futbolcusu Emre Gürses, Futsal Milli Takımı'na seçildi. 

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta şampiyon olan Ağrı 1970 Spor’un resmi hesabından yapılan açıklamada, futbolcuları Emre Gürses’in 5 Nisan'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yapılacak olan Futsal Turnuvası için Futsal Milli Takımı'na seçildiği duyuruldu.

Öte yandan başarılı sağbekin BAL liginde oynarken milli takıma seçilen ilk futbolcu olduğu kaydedildi. (Kaynak: İHA)

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