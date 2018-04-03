Ağrı 1970 Sporlu futbolcu milli takımda

Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılı bir grafik çizen Ağrı 1970 Spor futbolcusu Emre Gürses, Futsal Milli Takımı'na seçildi.
Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta şampiyon olan Ağrı 1970 Spor’un resmi hesabından yapılan açıklamada, futbolcuları Emre Gürses’in 5 Nisan'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de yapılacak olan Futsal Turnuvası için Futsal Milli Takımı'na seçildiği duyuruldu.
Öte yandan başarılı sağbekin BAL liginde oynarken milli takıma seçilen ilk futbolcu olduğu kaydedildi. (Kaynak: İHA)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.