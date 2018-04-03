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Avrupa'nın devleri Elmas'ın peşinde
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AVRUPA'NIN DEVLERİ ELMAS'IN PEŞİNDE

Avrupa'nın devleri Elmas'ın peşinde

Avrupa'nın dev kulüpleri, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Eljif Elmas'ın peşinde.

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İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, genç futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Rabotnicki'den kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı Manchester City başta olmak üzere Avrupa devleri takip ediyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Manchester City, Borussia Dortmund, PSV ve Feyenoord, Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz ekibinin, Makedon futbolcuyu bir süre Elit Gelişim Kadrosu'nda değerlendirip, gelecek yıllara hazırlamak istediği iddia edildi.

Genç futbolcu, Fenerbahçe'de istediği şansı bulamıyor. Eljif Elmas, bu sezon 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 5 kez Fenerbahçe formasını giydi.

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