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Gazişehir Gaziantep'in hedefi Süper Lig!
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN HEDEFİ SÜPER LİG!

Gazişehir Gaziantep'in hedefi Süper Lig!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, ligin ikinci yarısında topladığı 30 puanla zirve takibini sürdürüyor.

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Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde başladığı ligde 7 haftada 6 puan toplayan Gaziantep ekibinde, 8. hafta öncesi teknik adam değişikliğine gidildi.

Kalpar'dan boşalan koltuğun Erkan Sözeri'ye emanet edildiği Gazişehir Gaziantep'te, ligin ilk yarısı, hedefin uzağında 20 puanla tamamlandı.

İkinci yarıda aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye başlayan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte çıktığı 12 maçta 30 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 50 puana ulaşan Gazişehir Gaziantep, lider Çaykur Rizespor'un 6 puan gerisinde 4. sırada kendisine yer buldu. Kalan 5 maçında da seriyi sürdürmek isteyen Gaziantep temsilcisi, sezon sonunda Süper Lig'e çıkan takımlardan birisi olmayı hedefliyor.

Sözeri: "El birliğiyle sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında gerçek kimliklerine bürünmeye başladıklarını ve seri galibiyetler elde ettiklerini söyledi.

Yapılan bazı hatalar nedeniyle 2 maçta mağlubiyete engel olamadıklarını belirten Sözeri, ligin kalan haftalarında ise hata yapmadan hedefe doğru ilerlemek istediklerini vurguladı.

Sözeri, ligin üst sıralarında çekişme yaşandığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte en az hata yapan takımlar, başarı ipini göğüsleyecektir. O yüzden biz hiçbir maçı hafife almadan, ciddiyetimizi koruyarak, hata unsurlarını en asgariye indirmeye çalışacağız. Sezon sonunda güzel bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yönetim, teknik heyet, futbolcular ve diğer kulüp çalışanlarıyla kenetlenmiş durumdayız. Bu kenetlenmeye taraftarımızın da dahil olmasını arzuluyoruz. İnşallah el birliğiyle sezon sonunda mutluluğu yaşayacağız."
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