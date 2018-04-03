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Trabzonspor 50. yılda 49'u arıyor!
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TRABZONSPOR 50. YILDA 49'U ARIYOR!

Trabzonspor 50. yılda 49'u arıyor!

Sezona 50'nci yılında şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, 49'ncu yılını bile arar oldu. Bordo-mavililer 27.hafta itibariyle geçtiğimiz sezon 44 puan toplarken bu sezon ise 42 puanda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma umutlarını riske sokan Karadeniz ekibi, 50'nci yılında şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda tam bir hayal kırıklığı yaşayarak 49'ncu yılını bile arar oldu. 

Bordo-mavililer 2016-17 sezonunda oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Attığı 31 gole karşılık ise kalesinde 27 gol gördü ve 44 puan topladı. Trabzonspor bu sezon ise 27 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 46 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü ve 42 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. 

Trabzonspor en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de en çok berabere kalan 3 takımdan biri oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 9 beraberlikle ligde en çok berabere kalan takımlar oldu.  

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