Volkan'dan önemli açıklamalar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 500’üncü maçına çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Şans verildiği süre içerisinde forma giyeceğini kaydeden Demirel, “Bir son yok. Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum. Şans verildiği sürece giyeceğim. Fenerbahçe kalesini korumak hayalimdi. Faydalı olacağım takdirde oynarım. Yaş olarak bir hedefim yok ama gidebileceğim kadar gideceğim. Benim sözleşmeyle alakalı sıkıntım olmadı ve olmayacaktır” dedi.

Bir gazetecinin taraftarların tepkisini sorması üzerine Demirel, “Ben her maç elimden geldiği kadar sakin durmaya çalışıyorum. Her statta aynı tepkiye maruz kalıyorum. Umut bana çok destek oldu, çok teşekkür ediyorum. Bunlar futbolun içerisinde var ve devam edecektir. Bizler camialar ile bütünleşmiş insanlarız. Sevenimiz çoktur, sevmeyenimiz de çoktur. Biz buna alışkınız. Bugün telefon, çakmak ve şişe geldi ama birisi bana denk gelmedi. Herhalde dualar ile korunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘Milli takıma dönecek misin?’ sorusu üzerine kaleci Volkan Demirel, “Milli takım genç yeteneklerden oluşan bir takım. Son maçlardaki görüntüler çok güzeldi. İnşallah genç arkadaşlarımız bundan sonraki maçlarda daha iyi performans gösterirler. Ben milli takıma çağrıldığım zaman mücadele etmek isterim ama yaşadığım olaylar zor şeyler. Oynayan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyor, o yüzden bana ihtiyaç duyulduğunu zannetmiyorum” diye cevap verdi.