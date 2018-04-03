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Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e
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ÇAYKUR RİZESPOR ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken, Çaykur Rizespor liderliğini sürdürdü.

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Deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor, puanını 56'ya çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor, 53 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşti.

Haftaya ikinci sırada giren MKE Ankaragücü ise deplasmanda Denizlispor'a 3-1 mağlup oldu ve 52 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala Gaziantepspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Grandmedical Manisaspor oldu.

- Sonuçlar

Ligin 29. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Boluspor-Gaziantepspor: 2-0

Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: 0-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: 8-1

İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 3-1

Adanaspor-Samsunspor: 2-1

Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: 1-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

- 30. haftanın programı

7 Nisan Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Kazım Karabekir)

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)

8 Nisan Pazar:

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Stadı açıklanmadı)

18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk) 

TakımlarOGBMAYAVP--------------------------------------------------------1.ÇAYKUR RİZESPOR291685583523562.ÜMRANİYESPOR291658422814533.MKE ANKARAGÜCÜ291577433013524.GAZİŞEHİR GAZİANTEP291487512526505.ALTINORDU291478483810496.BOLUSPOR2914510422517477.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR291289463214448.BALIKESİRSPOR BALTOK291361048426429.İSTANBULSPOR2912611343404210.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2910109403824011.AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR2910811403553812.ADANASPOR29107123344-113713.ADANA DEMİRSPOR2997133740-33414.DENİZLİSPOR2996143542-73315.SAMSUNSPOR29712102634-83316.ESKİŞEHİRSPOR2997134849-13117.GRANDMEDİCAL MANİSASPOR2973192862-341518.GAZİANTEPSPOR2924231379-661
 
TakımlarOGBMAYAVP--------------------------------------------------------1.ÇAYKUR RİZESPOR291685583523562.ÜMRANİYESPOR291658422814533.MKE ANKARAGÜCÜ291577433013524.GAZİŞEHİR GAZİANTEP291487512526505.ALTINORDU291478483810496.BOLUSPOR2914510422517477.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR291289463214448.BALIKESİRSPOR BALTOK291361048426429.İSTANBULSPOR2912611343404210.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2910109403824011.AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR2910811403553812.ADANASPOR29107123344-113713.ADANA DEMİRSPOR2997133740-33414.DENİZLİSPOR2996143542-73315.SAMSUNSPOR29712102634-83316.ESKİŞEHİRSPOR2997134849-13117.GRANDMEDİCAL MANİSASPOR2973192862-341518.GAZİANTEPSPOR2924231379-661
TakımlarOGBMAYAVP--------------------------------------------------------1.ÇAYKUR RİZESPOR291685583523562.ÜMRANİYESPOR291658422814533.MKE ANKARAGÜCÜ291577433013524.GAZİŞEHİR GAZİANTEP291487512526505.ALTINORDU291478483810496.BOLUSPOR2914510422517477.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR291289463214448.BALIKESİRSPOR BALTOK291361048426429.İSTANBULSPOR2912611343404210.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2910109403824011.AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR2910811403553812.ADANASPOR29107123344-113713.ADANA DEMİRSPOR2997133740-33414.DENİZLİSPOR2996143542-73315.SAMSUNSPOR29712102634-83316.ESKİŞEHİRSPOR2997134849-13117.GRANDMEDİCAL MANİSASPOR2973192862-341518.GAZİANTEPSPOR2924231379-661
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