Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e

Deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor, puanını 56'ya çıkartarak zirvedeki yerini korudu.
Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor, 53 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşti.
Haftaya ikinci sırada giren MKE Ankaragücü ise deplasmanda Denizlispor'a 3-1 mağlup oldu ve 52 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala Gaziantepspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım Grandmedical Manisaspor oldu.
- Sonuçlar
Ligin 29. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Boluspor-Gaziantepspor: 2-0
Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: 0-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: 8-1
İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 2-3
Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3
Denizlispor-MKE Ankaragücü: 3-1
Adanaspor-Samsunspor: 2-1
Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: 1-0
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
- 30. haftanın programı
7 Nisan Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Kazım Karabekir)
15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)
8 Nisan Pazar:
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Stadı açıklanmadı)
18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
9 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
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