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Yiğiner ve Atilla, protokol tribününde yaşananları anlattı...
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YİĞİNER VE ATİLLA, PROTOKOL TRİBÜNÜNDE YAŞANANLARI ANLATTI...

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, Denizlispor maçında protokol tribününde yaşananları anlattı.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, A Spor kanalına canlı yayında bağlanarak Protokol tribününde yaşananları anlatı.

İki tarafın açıklamaları da videoda...

 

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