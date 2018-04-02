Kayserispor 0 - Fenerbahçe 5
Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.
Kayserispor: Vedat Karakuş, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Levent Gülen, Silvestre Varela, Güray Vural (74' Artem Kravets), Şamil Cinaz, Gonzalo Espinoza (46' Fernando Boldrin), Ryan Mendes (65' William De Amorim), Umut Bulut, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (85' Fernandao), Mehmet Topal (72' Oğuz Güçtekin), Nabil Dirar, Roberto Soldado (63' Alper Potuk), Giuliano
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Goller: DK 8: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 12: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 44: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 58: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 86: Giuliano (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 23: Gonzalo Espinoza (Kayserispor), DK 26: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 55: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 64: Oleksandr Kucher (Kayserispor)
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