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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1 - ADANA DEMİRSPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 0

TFF 1.Lig 29. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 0

TFF 1.Lig 29. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 1-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle (90' Murat Ceylan), Gökhan Alsan, Prince Segbefia (46' Serdar Deliktaş), Tugay Kaçar, Adama Ba (75' Muhammet Ertürk), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora (75' Abdulkadir Parmak), Savaş Yılmaz, Gege Geirton (62' Sergiy Politylo), Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek, Theodore Mendy (82' Aydın Yılmaz)

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran, Onur Karabaş

Gol: DK 78: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 49: Atabey Çiçek (Adana Demirspor), DK 65: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 83: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK)

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