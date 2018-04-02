Adanaspor 2 - Samsunspor 1
TFF 1.Lig 29. haftasında Adanaspor ile Samsunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Yakup Demir, Digao (36' Berkan Yıldırım), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (76' Renan Diniz), Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (63' Uche Kalu), Magaye Gueye
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Georgios Samaras, Davy Angan, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Jonathan Ayite (65' Enes İslam İlkin), Göksu Türkdoğan (74' Muhammet Beşir)
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Emre Malok
Goller: DK 57: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 69: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 90: (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 58: Davy Angan (Samsunspor), DK 67: Oğuz Gürbulak (Samsunspor), DK 71: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 73: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 77: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 80: İrfan Can Eğribayat (Adanaspor), DK 90: Onur Akbay (Adanaspor)
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