Kayserispor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 27. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Ryan Isaac Mendes, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Vedat Karakuş
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.