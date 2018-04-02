﻿
Kayserispor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

404 Okunma

Kayserispor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 27. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Ryan Isaac Mendes, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Vedat Karakuş

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat

﻿

Kayserispor 0 - Fenerbahçe 5
Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
Fenerbahçe'ye Fransız başantrenör
Kocaman'dan tecrübeli isimlere özel görev
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿