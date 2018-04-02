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İşte Adanaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 29. haftasında Adanaspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 29. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Mustafa Sevgi, Renan Rodrıgues Da Sılva, İrfan Can Eğribayat, Yakup Demir, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, N'guessan Davy Claude Angan, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Emre Malok

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