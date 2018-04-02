İşte Adanaspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 29. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Mustafa Sevgi, Renan Rodrıgues Da Sılva, İrfan Can Eğribayat, Yakup Demir, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, N'guessan Davy Claude Angan, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Emre Malok
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