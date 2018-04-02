İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Kossı Prınce Segbefıa, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Adil Demirbağ, Geırton Marques Aıres, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran, Onur Karabaş
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