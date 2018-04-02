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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 29. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Tugay Kacar, Ba Adama, Özgür Can Özcan, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Kossı Prınce Segbefıa, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Adil Demirbağ, Geırton Marques Aıres, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran, Onur Karabaş

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