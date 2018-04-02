"Mehmet Yiğiner maça sarhoş geldi"

Denizlispor yönetimi dün Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 3-1 Denizlispor’un kazandığı maçta çıkan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları Taner Atilla, Ahmet Selvi, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Alt Yapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Muhammet Kaya ve asbaşkan Mahmut Akarsu katıldı.

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“MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLADILAR”

Ankaragücü maçında çıkan olayları anlatan Asbaşkan Taner Atilla, yaşanan üzücü olayların maçın önüne geçtiğini vurguladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in alkollü ve maça şartlanarak geldiğini kaydeden Atilla, “Ankaragücü başkanı maçın başından sonuna kadar her şeyi provoke etmek için yanındakiler ile birlikte büyük uğraş verdi ve başarılı oldu” dedi.

“BİZİ HAKEMİ SATIN ALMAKLA SUÇLADILAR”

Protokol tribününde Yiğiner’in kendilerini hakemi satın almakla suçladığını belirten Atilla, “Biz ligdeki lobisi en zayıf kulübüz. ‘Hakemi ve maçı iyi satın almışsınız’ dediler. Bizim böyle bir durumumuz da yok, paramız da. Kendisi Ankara’nın göbeğinde, demek ki böyle işler yapabiliyorlar. Kendileri nasıl yapıyorsa bundan sonra yapsınlar” dedi.

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“65 YAŞINDAKİ ADAMIN KAFASINA DEFALARCA SANDALYE VURDULAR”

Atilla, “Yöneticimiz Hasan Önder, protokol tribününde biraz taşkınlık yapılınca ‘terbiyesizlik etmeyin’ dedi. Onlar da ‘Siz terbiyesizsiniz’ dediler. Ve yöneticimizin üzerine yürüyüp kafasına sandalye ile vurdular ve yere düştü. Yerdeyken de vurdular, kafası yarıldı ve dikiş atıldı. Hiçbir kişi 65 yaşındaki bir adamın kafasına defalarca sandalye vurur mu?” diye konuştu.

“BEN AYIRMAK İSTERKEN KENDİMİ DAYAK YERKEN BULDUM”

Atilla, “yöneticimiz Önder kanlar içinde yerde kalınca ben de Ankaragücü başkanı Yiğiner’in arkasından sarılıp durdurmak istedim. Ama dönüp bana da vurdu. Ondan sonraki bölümde ben onların yöneticilerinin bulunduğu alanda kalınca hepsi bana vurdu. Sehba olmasa daha büyük hasarlar olabilirdi. Sadece gözüm şişti, hepsi bu” dedi.

“BİZDEN KİMSE OYUNA GELMEDİ”

Taraftarlarını kendilerine ayrılan kale arkasının dışında B üst tribüne ve VIP tribüne soktuklarını belirten Atilla, “Her türlü provokasyonu yaptılar ama biz yöneticiler ve taraftarlar sağduyulu davrandık. Kimse oyuna gelmedi ve istediklerini eline vermedik. Hatta birbirlerini durdurdular. Yoksa çok büyük olaylar çıkabilirdi” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Kendi sahalarında protokol tribününde dayak yediklerini ancak fair-play’den ödün vermediklerini açıklayan Atilla, “Önemli olan 3 puandı ve aldık. Hastaneden rapor alıp Kınıklı Polis karakoluna gittik ve bizlere kim saldırdıysa onlardan davacı ve şikayetçi olacağız. Bu durumu TFF’ye de bir dosya hazırlayıp göndereceğiz” diye konuştu.