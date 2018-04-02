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"Mehmet Yiğiner maça sarhoş geldi"
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"MEHMET YİĞİNER MAÇA SARHOŞ GELDİ"

Denizlispor yönetimi dün Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan  ve 3-1 Denizlispor’un kazandığı maçta çıkan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

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Denizlispor yönetimi dün Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan  ve 3-1 Denizlispor’un kazandığı maçta çıkan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi.   düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları Taner Atilla, Ahmet Selvi, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Alt Yapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Muhammet Kaya ve asbaşkan Mahmut Akarsu katıldı.

“MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN BAŞLADILAR”

Ankaragücü maçında çıkan olayları anlatan Asbaşkan  Taner Atilla, yaşanan üzücü olayların maçın önüne geçtiğini vurguladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in alkollü ve maça şartlanarak geldiğini kaydeden Atilla, “Ankaragücü başkanı maçın başından sonuna kadar her şeyi provoke etmek için yanındakiler ile birlikte büyük uğraş verdi ve başarılı oldu” dedi.

“BİZİ HAKEMİ SATIN ALMAKLA SUÇLADILAR”

Protokol tribününde Yiğiner’in kendilerini hakemi satın almakla suçladığını belirten Atilla, “Biz ligdeki lobisi en zayıf kulübüz. ‘Hakemi ve maçı iyi satın almışsınız’ dediler. Bizim böyle bir durumumuz da yok, paramız da. Kendisi Ankara’nın göbeğinde, demek ki böyle işler yapabiliyorlar. Kendileri nasıl yapıyorsa bundan sonra yapsınlar” dedi.

“65 YAŞINDAKİ ADAMIN KAFASINA DEFALARCA SANDALYE VURDULAR”

Atilla, “Yöneticimiz Hasan Önder, protokol tribününde biraz taşkınlık yapılınca ‘terbiyesizlik etmeyin’ dedi. Onlar da ‘Siz terbiyesizsiniz’ dediler. Ve yöneticimizin üzerine yürüyüp kafasına sandalye ile vurdular ve yere düştü. Yerdeyken de vurdular, kafası yarıldı ve dikiş atıldı. Hiçbir kişi 65 yaşındaki bir adamın kafasına defalarca sandalye vurur mu?” diye konuştu.

“BEN AYIRMAK İSTERKEN KENDİMİ DAYAK YERKEN BULDUM”

Atilla, “yöneticimiz Önder kanlar içinde yerde kalınca ben de Ankaragücü başkanı Yiğiner’in arkasından sarılıp durdurmak istedim. Ama dönüp bana da vurdu. Ondan sonraki bölümde ben onların yöneticilerinin bulunduğu alanda kalınca hepsi bana vurdu. Sehba olmasa daha büyük hasarlar olabilirdi. Sadece gözüm şişti, hepsi bu” dedi.

“BİZDEN KİMSE OYUNA GELMEDİ”

Taraftarlarını kendilerine ayrılan kale arkasının dışında B üst tribüne ve VIP tribüne soktuklarını belirten Atilla, “Her türlü provokasyonu yaptılar ama biz yöneticiler ve taraftarlar sağduyulu davrandık. Kimse oyuna gelmedi ve istediklerini eline vermedik. Hatta birbirlerini durdurdular. Yoksa çok büyük olaylar çıkabilirdi” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Kendi sahalarında protokol tribününde dayak yediklerini ancak fair-play’den ödün vermediklerini açıklayan Atilla, “Önemli olan 3 puandı ve aldık. Hastaneden rapor alıp Kınıklı Polis karakoluna gittik ve bizlere kim saldırdıysa onlardan davacı ve şikayetçi olacağız. Bu durumu TFF’ye de bir dosya hazırlayıp göndereceğiz” diye konuştu.
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5
Cankirili Simsar Seco
2 Nisan 201821:46
Yiginer alkol almaz..Alkollede isi olmaz yalanci herif
4
ali veli
2 Nisan 201820:50
başkan alkol kullanmaz
3
irfan
2 Nisan 201820:33
sarhoş geldi demesi bile acemi bir yönetici olduğunu gösteriyor. o zaman niye içeri aldınız maça sarhoş girmek kanunen yasak. ev sahibi takımın sahasında olay çıkması büyük oranda ev sahibi kulübü cezalandırır saha dışında olsa bile. özel güvenlik niye kuruldu süs olsun diye değil herhalde
2
Zeki elibol
2 Nisan 201818:10
Yalan söylemeyin hepiniz anlaşmışsınız emniyetiniz güvenlik görevliniz birde açıklama yaparken önce macin özetini izle hakem faciasını at gözlükule izlemeyim salaklar
1
ömer
2 Nisan 201817:44
önce evsahibi kulübün sorumluluğu oranın güvenliğini sağlamaktır. siz ilkönce bunu yapamadınız
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