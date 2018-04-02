Murat Cavcav: Düşsek de Özat ile kalsak da...

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde...

Malatya deplasmanında aldığımız sonucun ardından maalesef yine felaket tellalarının başlattığı dedikodulara şahit oluyoruz. Bu dedikodulara camiamızın prim vermemesini önemle rica ediyorum. Ben teknik direktörümüz Ümit Özat’ı göndermekle hata yaptığımızı daha önce ifade etmiştim. Dün birlikte yediğimiz yemekte ; düşeceksek seninle düşeceğiz, kalacaksak seninle kalacağız diye kendisine söyledim.

Ümit Özat’ın ikinci dönemine başladığı günle bugünkü konumumuz arasında o hafta itibariyle önemli bir fark var. O dönem son sırada 8 puanı bulunan , bugün kafa kafaya olduğu en yakın rakipleriyle arasında 7,8 hatta 10 puan fark olan bir takımımız vardı.

Yaşanan 10 maçlık seri sonunda hocamız bu serinin bitebileceğini, bir düşüş yaşanabileceğini hem kamuoyuna hem de bize iletmiştir. 13.hafta felaket tellallığı yapıldığında biz takımımızın çıkışa geçeceğini de , 10 maçlık seri sonunda herkesin yukarıya bakalım dediğinde düşüş olabileceğini de hem kendi aramızda hem teknik ekibimizle konuşuyorduk.

Vakti zamanında çok daha vahim durumlardan geçen kulübümüzün kalan 7 maçlık süreçte de hocamız, oyuncularımız ve tüm ekibimizle beraber gerekeni yapıp; son maçta, son dakikada da olsa ligde kalacağından şüphemiz yok. 10 maçlık seride ortaya çıkmayan felaket tellallarının işler kötü giderken karabatak gibi ortaya çıkmaları ne kadar Gençlerbirlikli olduklarını ve bu camiayı ne kadar sevdiklerini gösteriyor.