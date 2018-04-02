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Murat Cavcav: Düşsek de Özat ile kalsak da...
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MURAT CAVCAV: DÜŞSEK DE ÖZAT İLE KALSAK DA...

Murat Cavcav: Düşsek de Özat ile kalsak da...

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan Ümit Özat açıklaması...

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Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde...

Malatya deplasmanında aldığımız sonucun ardından maalesef yine felaket tellalarının başlattığı dedikodulara şahit oluyoruz. Bu dedikodulara camiamızın prim vermemesini önemle rica ediyorum. Ben teknik direktörümüz Ümit Özat’ı göndermekle hata yaptığımızı daha önce ifade etmiştim. Dün birlikte yediğimiz yemekte ; düşeceksek seninle düşeceğiz, kalacaksak seninle kalacağız diye kendisine söyledim.

Ümit Özat’ın ikinci dönemine başladığı günle bugünkü konumumuz arasında o hafta itibariyle önemli bir fark var. O dönem son sırada 8 puanı bulunan , bugün kafa kafaya olduğu en yakın rakipleriyle arasında 7,8 hatta 10 puan fark olan bir takımımız vardı.

Yaşanan 10 maçlık seri sonunda hocamız bu serinin bitebileceğini, bir düşüş yaşanabileceğini hem kamuoyuna hem de bize iletmiştir. 13.hafta felaket tellallığı yapıldığında biz takımımızın çıkışa geçeceğini de , 10 maçlık seri sonunda herkesin yukarıya bakalım dediğinde düşüş olabileceğini de hem kendi aramızda hem teknik ekibimizle konuşuyorduk.

Vakti zamanında çok daha vahim durumlardan geçen kulübümüzün kalan 7 maçlık süreçte de hocamız, oyuncularımız ve tüm ekibimizle beraber gerekeni yapıp; son maçta, son dakikada da olsa ligde kalacağından şüphemiz yok. 10 maçlık seride ortaya çıkmayan felaket tellallarının işler kötü giderken karabatak gibi ortaya çıkmaları ne kadar Gençlerbirlikli olduklarını ve bu camiayı ne kadar sevdiklerini gösteriyor.

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4
GB
2 Nisan 201815:57
Bu camia senin gibi beceriksize bile prim vermişken bunu yüzüne vuranlara mı prim vermeyecek. Biraz surat lazım, hem para suyunu çekmiş, hem kadro çöp transferlerle dolmuş (bir tane hariç), hem de üste çıkmaya çalışıyorsun. Bu takımın düşeceğini 10 ay önce söyledik, peki nereden bildik ? Senin bu işlerden anlamadığını ve bu işi kıvıramadığını gördük de oradan çıkardık.
3
Kamil
2 Nisan 201815:39
Bari maç biletlerini 3-5 lira yap da millet maça gelsin
2
Abdurrahman Kirmizi
2 Nisan 201815:24
Sorun senin zihniyetinde.Genclerbirligi 95 yasinda 39 degil.Senin babandan once (ki Allah nur icinde yatirsin emekleri icin minnettariz) de bu kulup vardi senden sonrada varolacak ancak senin zihniyetinle gidersek Babanin devraldigi noktada biracaksin yani 3. ligin dibinde.Umit Ozattan hoca olmaz bunu hala anlayamadigin malesef asikar. Senin bu kulup umurunda bile degil.senin derdin babanin mali saydigin bu mirasa baskasinin gelip oturmasi korkusu.Genclerbirligini geri goturuyorsun uyan Murat bey.
1
AL KARALAR
2 Nisan 201815:12
O ZAMAN O DOMBİLİYE ŞÖYLE SADECE İŞİNE ODAKLANSIN BEŞİKTAŞI ŞENOL GÜNEŞİ VE FENERBAHÇE YALAKALIĞINI BIRAKSIN TAKIMINA BAKSIN YILMAZ VURAL KAÇ TAKIMI KÜME DÜŞÜRDÜ DİYE ALAY EDİYORDU BAK BÖYLE GİDER SE MERSİNDEN SONRA BU İKİ OLACAK NE OLDUM DEMEMELİ HER ZAMAN ADAM OLMALI ADAM
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