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Akhisarspor'dan hakem kararlarına tepki
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AKHİSARSPOR'DAN HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Akhisarspor'dan hakem kararlarına tepki

Spor Toto Süper Lig'de sahasında öne geçtiği maçta şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir'e tartışmalı bir golle 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor tepkili.

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Rakibin 75'inci dakikada Visca'yla bulduğu galibiyet golünden hemen önce Elia'nın topu açık bir şekilde dışarıdan çevirmesi, Lopes'in 83'üncü dakikada direkt kırmızı kart görmesine isyan eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, artık üst sıraları yakalamalarının zor olduğunu söyledi.

Ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp 34 puanla 11'inci sıraya gerileyen Akhisarspor'da Buruk, "Üst sıraları yakalamayı hedefliyorduk ama yenildik ve o anlamda işimiz biraz zorlaştı. Artık kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Başakşehir'in ikinci golü öncesi topun bariz bir şekilde çizgiyi geçerek auta çıktığını ifade eden Buruk, "Adam da dışarda top da dışarda. Kalecimiz ve savunma oyuncularımız hepsi topun dışarıda olduğunu görmüştü. Ekran görüntüsünde de rakip oyuncu dışarıda" diye konuştu.

Lopes'e hakeme itirazından sonra çok rahat bir şekilde kırmızı kart çıkarıldığını, oyuncusunun pozisyonda küfü etmediğini savunan Buruk, "İlk yarıda öne geçtikten sonra farkı açacak pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda golleri yedikten sonra oyuna denge getirebilirdik ama 10 kişi kalınca zorlandık" diye konuştu.

Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Soner'in Alanyaspor deplasmanına yetişmesi bekleniyor.

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