Ümit Özat 2-3 futbolcuyu kadro dışı mı bırakacak?

SÜPER Ligin 27. haftasında deplasmanda yeni Malatyaspor’a 4-1 yenilerek, düşme hattında kalan Gençlerbirliği’nde, kafalar karıştı. Maçtan sonra basın toplantısına katılmayan Teknik Direktör Ümit Özat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Ankara’ya gidince ilk işim başkanla görüşmek olacak. Kendisi bırak derse bırakırım. Eğer burda kalırsam, 2-3 futbolcuyu kadro dışı bırakacağım” diye konuştu. Bu isimlerin, takım kaptanlarından Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz olacağı iddia edildi.

Alınan farklı yenilgi ve ortaya konan etkisiz futbolun moral bozukluğu ile stattan ayrılan başkan Murat Cavcav ile yöneticilerin, bir durum değerlendirmesi yaptığı ve izlenecek yol üzerinde görüştüğü öğrenildi.

Alternatifler üzerinde duruluyor

Yöneticilerin, kendi arasında yaptığı ilk toplantıda, Ümit Özat ile yolların ayrılması konusunda, görüş birliğine varıldığı belirtildi. Bazı yöneticiler, zor dönemlerin ilk akla gelen ismi Hikmet Karaman adını tartışmaya açarken, Karaman’ın son dönemdeki formsuzluğu, geri adım attırdı. Daha önce Beştepe’de görev yapan Mehmet Özdilek ise bazı yöneticilerin takımın başına getirmek için gündeme taşıdığı isim oldu. Ancak, Özdilek’in Atiker Konyaspor’daki başarısız performansı da soru işareti oluşturdu. Bir grup yönetici ise Hacettepe’de başarılı bir sezon geçiren, takımı ve kulüp yapısını iyi bilen Mustafa Kaplan ile bu sürecin geçirilebileceği düşüncesini, masaya getirdi. Ligin bitimine kısa bir süre kalırken, oynanacak ilk maçta rakibin Galatasaray olması, tercih yapma konusunda yönetim cephesinin işini zorlaştırdı.

Dün yapılan görüşmelerde ise olası değişikliğin ve gelecek yeni teknik adamın takıma katkısının iyi hesaplanması üzerinde yoğunlaşılırken, sürece açık kapı bırakılması fikri benimsendi.

Hasret 5 maça çıktı

Süper Lig’de üst üste 10 maç kaybetmeme serisi yakalayan Gençlerbirliği, son 5 haftadır da galibiyete hasret kaldı.

Onursal başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezona Teknik Direktör Ümit Özat ile başlayan, 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından yeniden Özat ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, 13. haftada genç teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçta Osmanlıspor’a yenildi.

Mor-sarılı ekip karşısında alınan mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlıların yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini, 24. haftada, Mesut Bakkal’ın Teknik Direktör olarak ilk kez görev yaptığı maçta, Aytemiz Alanyaspor son verdi.

Sezonda son galibiyetini 22. haftada Ankara’da Göztepe karşısında alan başkent temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Yeni rakip Galatasaray

Medipol Başakşehir ile 23. haftada deplasmanda 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 24. haftada Aytemiz Alanyaspor’a ve 25. haftada da Beşiktaş’a aynı skorla 1-0 kaybetti.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26. haftada oynanan maçın 90+3. dakikasında attığı golle 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtaran kırmızı-siyahlılar, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

İlhan Cavcav Sezonu’nda zor günler geçiren ve son 4 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta başkentte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ı konuk edecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının ardından sırasıyla; Kayserispor (d), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (d), Antalyaspor, Kasımpaşa (d) ve Bursaspor ile karşılaşacak.