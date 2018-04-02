Mustafa Kaplan: Bu ligde her şey olabilir...

Mustafa Kaplan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi...

"Maçın başında yediğimiz iki şanssız golle geri düştük ama doksan dakika boyunca maçı bırakmadık. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Neler yapabileceğimizi herkese bir kez daha gösterdik. Maçın son anlarında da olsa galip gelmek önemliydi. Yeniden yarışa dahil olduk.

Liderden bize kadar olan sıralamada takımlar 56 – 50 puan arasına sıkışmış durumda. Her şeyin olabileceği bir lig sonu bizi bekliyor. Mücadelenin , rekaberin üst seviyede olduğu bir lig izletiyor tüm takımlar. Biz de genç futbolcularımızla bu yarışın içindeyiz ve ligin sonunda en iyi yerde bitirmek için çalışıyoruz. Bu önemli galibiyeti camiamıza armağan ediyoruz."