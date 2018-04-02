Osmanlıspor'dan zorlu fikstür öncesi yenilmezlik serisi

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sahadan 2 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, hanesine 9 puan yazdırdı. Ligde son mağlubiyetini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla Demir Grup Sivasspor deplasmanında alan Osmanlıspor, daha sonra Antalyaspor (0-0) ve Kasımpaşa (1-1) maçlarından birer puanla ayrıldı.
Sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor (4-0) karşısında elde etti.
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta dün sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan mor-sarılılar, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Ligde 28 puanla 15. sırada yer alan Osmanlıspor, İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 11 maçta sadece bir kez kaybetti. Evinde 22 puan toplayan başkent ekibi, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Bursaspor'u mağlup etti.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalan Osmanlıspor, sadece Kayserispor'a yenildi.
Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u, son 7 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Başkent ekibinin kalan 7 maçının 4'ünü Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmaları oluşturuyor. 28. haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak Osmanlıspor, ardından Trabzonspor'u ağırlayacak. Başkent temsilcisi, şampiyonluğu hedefleyen Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak.
Osmanlıspor ayrıca Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda mücadele edecek.
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