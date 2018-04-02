Mehmet Yiğiner: Bize saldırdılar

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Denizli’da yaşananları Bursa tv’de anlattı. “Hakem maçı katletti” diyen Yiğiner, protokolde kendilerine saldırıldığını belirtti.

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Yiğiner, “Hakem maçı katletti. Net penaltılarımız verilmedi. Top kaleye gidiyor Denizlili oyuncu topu eliyle kesiyor. Penatı artı kırmızı kart ama hakem vermiyor. Kenan ve İlhan düşürülüyor hakem bunları es geçiyor. Hakem faciası yaşandı. Türk futbolu bu adaletsizlikle bir yere gitmez. Hakem art niyetli gelmiş, kurulu gelmiş. Olmyacak işler bunlar” dedi.

Protokoldeki arbede ile ilgili de konuşan Mehmet Yiğiner, “Alihan atılınca tepki oldu. Sportif direktörümüzü hakem gönderdi. Bizi protokolde çok kötü yere oturtmuşlar. Orası küçük, taraftarların içindeyiz. Taraftarlar bizim üzerimize çıktılar. ‘Kardeşim üzerimize çıktınız, çekilin!’ dedim. Bize saldırdılar. ‘Atın bu şerefsizi !’ diye saldırdılar. Tezgah kurdular. Bizde gereğini yaptık. Sahada olanların daha fazlası, protokolde oldu. Bu Denizli bize geldi biz ağırladık. Ama herkes alacağını aldı. Art niyetli insanlar, Haksız adaletsiz işler yapıyorlar. Ama Allah büyüktür.” İfadelerini kullandı.

Ankara’da sahipsiz olduklarını belirten Yiğiner, “Biz Ankara’da yalnız bırakılıyoruz. Maddi ve manevi yalnızız. Burada şehri yönetenler Ankaragücü’ne sahip çıksın. Halk Ankaragücü’nün Süper Lige çıkmasını istiyor. Bu takım İmalat-ı Harbiye ruhuyla yaşıyor. Bundan sonra da yaşar, hiçbir şey olmaz” dedi.

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