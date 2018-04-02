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Ziraat Bankası şampiyonluk aşkına
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ZİRAAT BANKASI ŞAMPİYONLUK AŞKINA

Ziraat Bankası şampiyonluk aşkına

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa'da şampiyonluk heyecanı 3 Nisan Salı günü başlıyor.

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa'da şampiyonluk heyecanı 3 Nisan Salı günü başlıyor.

CEV Kupası yarı finalinde İtalya'dan Calzedonia takımını eleyerek finale yükselen Ziraat Bankası, şampiyonluk yolundaki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod ekibiyle karşılaşacak.

Başkent ekibiyle, Polonya'dan Asseco Resovia Rzeszow'u kupa dışında bırakan Belogorie arasında Cosmos Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Maçı Azerbaycan'dan Eldar Zulfugarov ve Bulgaristan'dan Ivan Momirov hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü saat 19.00'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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