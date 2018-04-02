Yenimahalle 5'inci viteste

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor, son şampiyon Kastamonu'yu deplasmanda 33-34 yenerek zorlu bir engeli daha aştı. Süper ligde, üst üste oynadığı 5 karşılaşmadan 5 galibiyetle ayrılan Yenimahalle, puan sıralamasında dengeleri değiştirdi. Son şampiyon karşısında aldığı galibiyetle puanını 27'ye yükselten mavi beyazlılar, 5'inci sıraya yükselerek zirveyle arasındaki makası daralttı. Lider Muratpaşa' nın ardından 2'inci sırada yer alan Kastamonu 29 puanda kalırken, 3'üncü Zağnos 28, 4'üncü Polatlı ve 5'inci Yenimahalle 27'şer puanla Avrupa kupaları için nefes kesen bir mücadele içine girdi.

Mavi beyazlılar tutuk başladı

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Cengiz Ömer ve Murat Çelik hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmaya Isabella, Ceren, Dijana, Fatma, Olga, Beyza ve Valeria yedilisiyle çıkan Yenimahalle maçın ilk çeyreğinde oldukça tutuk bir görüntü çizdi. 15. dakikadan itibaren oyuna denge getiren Mavi beyazlılar, Kastamonu ataklarına cevap vermeye başladı ve ilk devrenin sonunda takımlar soyunma odasına 16-14 Kastamonu üstünlüğüyle gitti.

Son sözü Yenimahalle söyledi

"Dev" kapışmanın ikinci yarısı ise adına yakışır bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı izleyenlerin "hop oturup hop kalktığı" devrede tansiyon bir an düşmezken, iki takım teknik direktörlerinin yaptığı hamleler maçın sonucunu belirledi.

Başa baş giden ikinci devrede, son 10 dakika uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir tempoda geçti. Karşılaşmanın 48. dakikasında skoru 26-27'ye getiren Yenimahalle Belediyespor, maç boyunca ilk defa öne geçerken üstünlüğünü maçın bitiş düdüğüne kadar korumasını bildi.

Skoru lehine çevirdikten 2 dakika sonra (dk. 50), takımın gol makinesi Olga' nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 6 kişi tamamlamak zorunda kalan Yenimahalle, rakibine savunma dersi verdi. Disiplini elden bırakmayan başkent temsilcisi, oluşturduğu savunma hattıyla rakibine geçit vermezken, bulduğu fırsatları hızlı hücumlarla gole çevirerek, zorlu rakibini 33-34 devirmesini bildi.

Beyza yıldızını parlattı

Tüm gözlerin Ukraynalı süper solak Olga'ya, çevrildiği karşılaşmada Yenimahalle'nin üzerine titrediği genç oyuncusu Beyza, sergilediği performansla parmak ısıttırdı. Attığı 9 golle maça damga vuran Beyza, oyununda seviye atladı ve 2 puanın gelmesinde büyük rol oynadı. Maçın son 10 dakikasını gördüğü kırmızı kartla tribünden izleyen Olga Lauik 8, Dijana Radojevic ise 7 gol atarak, mücadelede öne çıkan diğer isimler oldu.