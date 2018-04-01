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Burak Gören: Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı...
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BURAK GÖREN: TÜRK TELEKOM AİT OLDUĞU YERE ULAŞTI...

Burak Gören: Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı...

Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı." dedi. 

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Selçuklu Belediyespor'u 90-80 yenerek sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı." dedi. 

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Selçuklu Belediyespor'u gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Bir üst lige çıkmayı garantilediklerini ve şampiyon olduklarını ifade eden Gören, şunları kaydetti:

"Türk Telekom, Türk sporuna çok büyük hizmetleri olmuş, Ankara basketboluna lokomotif olmuş bir takım. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmiş, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası kazanmış çok derin mazisi olan çok büyük bir kulüp. İki sene önce yaşadığı şansızlıklarla bir alt lige düştü. Biz göreve başladığımızda Ankara'nın 1. Lig'de bir takımın bulunmaması hepimizi rahatsız eden bir durumdu. Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Türk Telekom ait olduğu yere ulaştı. Bu bizim için ara bir hedeftir. Bundan sonra Türk Telekom üstte kaldığı yerden devam edecektir. Türk Telekom, büyük başarıların peşinden koşan, Ankara basketbolunu en üst seviyede Avrupa'da temsil eden hüviyetine en kısa zamanda ulaşacaktır. Camiamıza hayırlı olsun."

Gören, şimdiye kadar gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü teknik ekibine ve oyunculara teşekkür etti.

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GB
1 Nisan 201822:32
Telekom bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarıyla şampiyonluklarını kutlasınlar.
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