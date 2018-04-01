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Galatasaray 2 - Trabzonspor 1
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GALATASARAY 2 - TRABZONSPOR 1

Galatasaray 2 - Trabzonspor 1

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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Galatasaray 2 - Trabzonspor 1

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Selçuk İnan (90' Tolga Ciğerci), Younes Belhanda (85' Sinan Gümüş), Garry Rodrigues (83' Yasin Öztekin), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan (56' Dame N'doye), Joao Pereira, Uğur Demirok, Filip Novak, Jose Sosa (69' Olcay Şahan), Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür (81' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya

Goller: DK 7: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 60: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 90: Juraj Kucka (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 38: Ryan Donk (Galatasaray), DK 45: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 75: Uğur Demirok (Trabzonspor), DK 90: Fernando Muslera (Galatasaray)

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