﻿
Mehmet Yiğiner yumruğu vurdu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MEHMET YİĞİNER YUMRUĞU VURDU...

Mehmet Yiğiner yumruğu vurdu...

TFF 1. Lig 29. haftasında oynanan Denizlispor - Ankaragücü maçının ilk yarısının bitiminde olaylar yaşandı. Ankaragücü'nün 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısını ev sahibi Denizlispor 2-0 önde tamamladı.

6409 Okunma

TFF 1. Lig 29. haftasında oynanan Denizlispor - Ankaragücü maçının ilk yarısının bitiminde olaylar yaşandı. Ankaragücü'nün 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısını ev sahibi Denizlispor 2-0 önde tamamladı.

İlk yarıda saha içinde yaşanan gerilim protokol tribününe de yansıdı. Spor Toto 1. Lig 29. haftasında oynanan Denizlispor - Ankaragücü maçının ilk yarısının ardından protokol tribününde olaylar yaşandı. Denizli'de protokol tribününde ciddi olaylar çıktı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Denizlispor as başkanı Taner Atilla yumruk yumruğa kavga ettiler. Asbaşkan  Atilli olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İsmail Kartal: Sonuna kadar yarışın içinde olacağız..
8
Ankaragücü, Denizli'de yıkıldı...
3
Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
8
Ahmet Gökçek kontraataktan gol yedi
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Çubukbeyi
1 Nisan 201823:17
Kokuşmuş biat etme kültürü ile hayat bulan lobiler sizin gücünüz Ankara nın “Seymen “ruhuna yetmez.Bu en son oynadığımız Denizli maçı gösterdiki kapalı kapılar ardında Bizans oyunları devam ediyor.Biz kula kul değil Yüce yaradana iman etmiş insanlarız.Saltanat sevdalısı omurgasızlar şunu kafanıza iyi kazıyın ,Ankaragücü bu oyunları bozacak güçtedir.
2
ASİ GÜÇLÜ
1 Nisan 201822:37
Eline saglık başkan
1
Mehmet
1 Nisan 201821:28
Bu işler artık kanla bıçakla kavgayla olacak. Artık eski ankaragücü geliyor. Korkacak kaçacak bizi görünce çünkü ankaragüçlüler geliyor diye. Kahrolsun pistanbul kahrolsun siyaset kahrolsun kadrolu spor hakemleri
﻿