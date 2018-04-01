Mehmet Yiğiner yumruğu vurdu...

TFF 1. Lig 29. haftasında oynanan Denizlispor - Ankaragücü maçının ilk yarısının bitiminde olaylar yaşandı. Ankaragücü'nün 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısını ev sahibi Denizlispor 2-0 önde tamamladı.
İlk yarıda saha içinde yaşanan gerilim protokol tribününe de yansıdı. Spor Toto 1. Lig 29. haftasında oynanan Denizlispor - Ankaragücü maçının ilk yarısının ardından protokol tribününde olaylar yaşandı. Denizli'de protokol tribününde ciddi olaylar çıktı.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Denizlispor as başkanı Taner Atilla yumruk yumruğa kavga ettiler. Asbaşkan Atilli olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.