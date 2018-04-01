Şampiyon Telekom..

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Selçuklu Belediyespor’u 90-80 yenerek TBL’deki şampiyonluğunu garantiledi. Türk Telekom bu sonuçla play – off oynamadan, doğrudan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme hakkı elde etmiş oldu.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, “Bitime 4 maç kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Rekorlara imza atarak şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu Ankara halkına ediyoruz, camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Lige fırtına gibi başlayan ve 30 maçta 28 galibiyet gibi tekrar edilmesi güç bir başarıya imza atan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, TBL’nin bitimine 4 maç kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

“Şampiyonluk yeni zaferlerin başlangıcı olsun”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyonluğu Ankara halkına armağan ettiklerini dile getirdi. Bitime 4 maç kala şampiyonluklarını ilan ettiklerini belirten Kutlu, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti. Başkan Kutlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dev yürekli takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sezon boyunca terlerinin son damlasına kadar mücadele ederek bir an olsun durmadılar. Şampiyonlukta emeği geçen başta değerli takım oyuncularımız olmak üzere teknik kadromuza, yönetimimize ve bizi bir an olsun bile yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, şampiyonluk yeni zaferlerin başlangıcı olsun.”

Türk Telekom, TBL’nin 30. Haftasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda Selçuklu Belediyespor’a konuk oldu. Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Cambell, Monroe, Recep Doğrusöz ve Kaya Peker beşiyle başladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, Türk Telekom kısa sürede rakibi üzerinde baskı kurdu. Monroe’nun pota altındaki etkili oyununu çizgi dışından Ender Aslan’la destekleyen Mavi Kaplanlar farkı 9 sayıya kadar çıkararak ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

Türk Telekom ikinci periyota da Ender Aslan’ın art arda kaydettiği üçlüklerle başladı. Ev sahibi ekipten Pilepic’in basketlerine engel olamayan Mavi Kaplanlar farkın 4 sayıya kadar düşmesi üzerine mola aldı. Molanın ardından toparlanan konuk ekip, Kaya Peker’in basketiyle farkı 6 sayıya çıkardı. Etkili defansıyla rakibini boyalı alana yaklaştırmayan Mavi Kaplanlar, ev sahibi ekibin pota altından da eli boş dönmesini sağladı. Devre 46-39 Türk Telekom üstünlüğüyle sonuçlandı.

Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de mutlak kazanma arzusunu sahaya yansıttı. Kaya Peker’in basketleriyle aradaki farkı koruyan Mavi Kaplanlar, hücüm riboundlarında da dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 19 sayıya (62-43) çıkaran Türk Telekom, üçüncü çeyreği 64-52 önde tamamladı.

Final periyodunda ise Türk Telekom adım adım şampiyonluğa sıçradı. Tecrübesini sahaya yansıtarak şampiyonluk yolunu açan Mavi Kaplanlar mücadeleden 90-80 galip ayrıldı. Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 21 sayı ile Kaya Peker olurken, Ender Aslan 18 sayı ile skora katkı sağladı. Bu sonuçla şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden Türk Telekom, Play Off oynamadan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

Hakemler: Fazilet Gülter, Ogün Cılız, Tunçtan Durmuşcan

Türk Telekom: Emre Uğurtürk, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Darryl Monroe, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Sercan Ergin, Tj Terrance Campbell

Selçuklu Belediyespor: Arca Tülüoğlu, Fırat Töz, William Lee Daniels, Mehmet Nezih Özbakır, Fran Pilepic, Sertay Gürsu, İzzet Türkyılmaz, Yunus Çankaya, Leventcan Koçak, Bertan Baştan, Mertcan Solkol, Engin Emre Bayav

1.Periyot : 27-19

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 46-39

3.Periyot : 64-52

4.Periyot (maç sonucu) : 90-80