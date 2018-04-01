Ankaragücü, Denizli'de yıkıldı...

Denizlispor 3 - MKE Ankaragücü 1
TFF 1.Lig 29. haftasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-1 kazandı.
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Cenk Güvenç, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak (56' Berkan Afşarlı), Alperen Babacan, Ismail Aissati, Cihan Özkaymak, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt (87' Barış Örücü), Leandro Kappel (79' İsmail Haktan Odabaşı)
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Marc Kibong Mbamba (42' Anton Putsila), Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya (46' Gençer Cansev), İlhan Parlak (85' Enes Kubat), Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Engin
Goller: DK 10: Hasan Kılıç (Denizlispor), DK 45: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 70: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 90: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 31: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 45: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 45: Cenk Güvenç (Denizlispor), DK 45: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 59: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 74: Anton Putsila (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: DK 45: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
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