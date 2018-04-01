Ankaragücü, Denizli'de yıkıldı...

Site Yorumları

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8 ASİ GÜÇLÜ 1 Nisan 201822:39 Emek hırsızı o.ç ziya

7 Sampiyon-2 1 Nisan 201822:19 10 pasla zor ciktik. Maci seyredn denizli sampiyonluga oynuyor zanneder. Etkili tek yabancin var putsila yedek hucuma hic katkisi olmayan mbamba kendi sahamizda yan pas yapiyor. Enes ve putsila daha iyi anlasiyor. Ilhan israri niye o cocuga da yazik . Artik kaybettigimiz avantaji geri kazanmak icin umraniyeden mutlak puan almak zorundayiz. Yine de umitliyiz gazisehiri de yenmeliyiz.

6 Sampiyon 1 Nisan 201822:14 52 puanla sampiyonluga oynayan bir takim bu kadar urkek ve etkisiz olamaz . Kadro seciminde , alihanin atilacaagini ggorememek de yanlislar var tamam hakem de bizim aleyhimize ama son 10 dk haric ne ilerde ne defansta istenileni yapamadik. Adamlar elini kolunu sallayip ceza sahamiza geldiler biz kendi sahamizdan 10

5 Gurbette 1 Nisan 201821:31 Ismail hoca du takimi lütfen korkak oynatma.sampiyonluga oynayan takim Isirir saldirir. Birde pistula gibi Adami yedek tutuyon bazen antrönörlugunden süphe ediyorum.bu takim zum engellemelere ragmen insallah cikacak

4 Angaralı 1 Nisan 201821:06 Olacak zorda olsa olacak ÜMRANİYE.RİZE LOBİLERİNE RAĞMEN OLACAKKK,,,, 1.dakkadan hakem başladı oynamaya TFF,bizi istemiyorsa açıkca söylesin yorulmuyalım,,,,,,,ANKARAGÜCLÜ TAKIMINA SAHİPÇIK

3 Çubukbeyi 1 Nisan 201821:03 Hakem müsveddesi ,bütüne ilan olunurki bu Ankaragücü iblis oyunlarınıza rağmen şampiyon olacaktır.Başkan sanada helal olsun.Yumruk atmışsın senin gibi efendi biri isyan ediyorsa iblis oyunu iyi oynanmıştır.

2 gecelerin güçlüsü 1 Nisan 201820:43 İstediğinizi yapın istediğiniz cezaları verin bu takım çı -ka- cak !!