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Eskişehirspor 1 - Balıkesirspor Baltok 3
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - BALIKESİRSPOR BALTOK 3

Eskişehirspor 1 - Balıkesirspor Baltok 3

TFF 1.Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Balıkesirspor Baltok 3

TFF 1.Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak (79' Fıratcan Üzüm), Semih Güler (54' Hasan Ayaroğlu), Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Hasan Hüseyin Acar, Bruno Mezenga, Semih Şentürk, Chikeluba Ofoedu (61' Bilal Aziz)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir (89' Doğa İşeri), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (74' Foxi Kethevoama), Burak Çalık, Mahatma Otoo (79' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş

Goller: DK 45: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 62: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 68: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), DK 73: Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 22: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 47: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 49: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 80: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 82: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 86: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), DK 86: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: DK 42: Semih Şentürk (Eskişehirspor)

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