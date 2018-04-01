Galatasaray - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Özgür Yankaya
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