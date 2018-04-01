Akhisar Bel. 1 - M.Başakşehir 2
Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Akhisar Bel. ile M.Başakşehir Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Serginho Mineiro, Daniel Larsson (69' Olcan Adın), Bilal Kısa, Muğdat Çelik, Eray Ataseven (77' Geoffrey Bia), Evgen Seleznyov (85' Paulo Henrique)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Manuel Da Costa (46' İrfan Can Kahveci), Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Eljero Elia (77' Stefano Napoleoni), Emre Belözoğlu, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor (85' Rijad Bajic)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Suat Arslanboğa
Goller: DK 13: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.), DK 46: Eljero Elia (M.Başakşehir), DK 75: Edin Visca (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 22: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 68: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)
Kırmızı Kart: DK 83: Miguel Lopes (Akhisar Bel.)
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