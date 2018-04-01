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İstanbulspor 2 - Çaykur Rizespor 3
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İSTANBULSPOR 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 3

İstanbulspor 2 - Çaykur Rizespor 3

TFF 1.Lig 29. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.

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İstanbulspor 2 - Çaykur Rizespor 3

TFF 1.Lig 29. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik (30' Oğuzhan Berber), Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay, Onur Ergün, Ali Dere (56' Muhammed Demirci), Aldin Cajic (66' Halil Çolak), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Marwane Saadane, Abdullah Durak (90' Ümit Kurt), Galip Güzel, Robin Yalçın, Turgut Doğan Şahin (56' Süleyman Koç), Vedat Muriqi, Braian Samudio (78' Recep Niyaz)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker

Goller: DK 1: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 61: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 64: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 70: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 86: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), DK 63: Kubilay Aktaş (İstanbulspor), DK 77: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 79: Oğuzhan Berber (İstanbulspor), DK 79: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), DK 85: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 89: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 90: Galip Güzel (Çaykur Rizespor), DK 90: Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

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