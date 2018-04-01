İstanbulspor 2 - Çaykur Rizespor 3
TFF 1.Lig 29. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik (30' Oğuzhan Berber), Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay, Onur Ergün, Ali Dere (56' Muhammed Demirci), Aldin Cajic (66' Halil Çolak), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Marwane Saadane, Abdullah Durak (90' Ümit Kurt), Galip Güzel, Robin Yalçın, Turgut Doğan Şahin (56' Süleyman Koç), Vedat Muriqi, Braian Samudio (78' Recep Niyaz)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker
Goller: DK 1: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 61: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 64: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 70: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 86: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 57: Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), DK 63: Kubilay Aktaş (İstanbulspor), DK 77: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 79: Oğuzhan Berber (İstanbulspor), DK 79: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), DK 85: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 89: Muhammed Demirci (İstanbulspor), DK 90: Galip Güzel (Çaykur Rizespor), DK 90: Yalçın Kılınç (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Yalçın Kılınç (İstanbulspor)
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