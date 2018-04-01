Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş
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