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Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız, Ramazan Keleş

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