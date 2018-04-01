Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 29. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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