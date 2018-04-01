Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

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3 Td. ?faciasi-2 1 Nisan 201820:37 Hocam bir maca da biz firtina gibi baslayalim. Hep rakibi tartmaktan ilk 45 dk yi heba ediyoruz. 52 puani toplayan futbolcularimiz artik kalan bes haftada geregini yapin super lige bu kadar yaklasmisken 10-12 puan daha alamazsak yazik olur bu kadar emege . 52 puani hepimiz sus olarak hatirlariz. Artik umraniyeye kaybetme luksumuz kalmadi gazisehiri de yenmek zorundayiz. Ama bizim onurlu futbolcularimizin bunu yapacagina inaniyoruz kalan maclarda basarilar

2 Td faciasi 1 Nisan 201820:20 elinde oynatacagin neredeyse tek yabanci putsilayi kenarda bekletiyorsun. Mbamba oynuyor hucuma hic katkisi yok kendi sahamizda iyi pas yapiyor. Yine ilhan ferhat sahada gencer kenarda hatta haftalardir formsuz sedat sahada. Yine oynamayan bir takim rakibi seyrediyor penalti olunca golu de seyrettik. Alihan sari gordu akyuz le didisiyor bunu td gormuyor ikinciyi yiyecegi belli kaldik 10 kisi birde ikinciyi yeyince is bitti . Eger bu 52 puani toplayan bu futbolcularsa gerekeni yapacaklar kalan 6 haftada da oynayacaklar