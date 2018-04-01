﻿
Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 29. haftasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

667 Okunma

Denizlispor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 29. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Hamit Cihan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Marc Kıbong Mbamba, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Engin

﻿

İsmail Kartal: Sonuna kadar yarışın içinde olacağız..
3
Mehmet Yiğiner yumruğu vurdu...
8
Ankaragücü, Denizli'de yıkıldı...
8
Ahmet Gökçek kontraataktan gol yedi
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Td. ?faciasi-2
1 Nisan 201820:37
Hocam bir maca da biz firtina gibi baslayalim. Hep rakibi tartmaktan ilk 45 dk yi heba ediyoruz. 52 puani toplayan futbolcularimiz artik kalan bes haftada geregini yapin super lige bu kadar yaklasmisken 10-12 puan daha alamazsak yazik olur bu kadar emege . 52 puani hepimiz sus olarak hatirlariz. Artik umraniyeye kaybetme luksumuz kalmadi gazisehiri de yenmek zorundayiz. Ama bizim onurlu futbolcularimizin bunu yapacagina inaniyoruz kalan maclarda basarilar
2
Td faciasi
1 Nisan 201820:20
elinde oynatacagin neredeyse tek yabanci putsilayi kenarda bekletiyorsun. Mbamba oynuyor hucuma hic katkisi yok kendi sahamizda iyi pas yapiyor. Yine ilhan ferhat sahada gencer kenarda hatta haftalardir formsuz sedat sahada. Yine oynamayan bir takim rakibi seyrediyor penalti olunca golu de seyrettik. Alihan sari gordu akyuz le didisiyor bunu td gormuyor ikinciyi yiyecegi belli kaldik 10 kisi birde ikinciyi yeyince is bitti . Eger bu 52 puani toplayan bu futbolcularsa gerekeni yapacaklar kalan 6 haftada da oynayacaklar
1
Kendi gobegini kesmek
1 Nisan 201818:01
Umraniye ve rize zor maclari biraz sansla biraz da rakiplerinin ikramiyla aldilar ve biz ucuncu siraya indik. Erzurum neredeyse 70 dk oynamayan rakibe 1-0 ondeyken bile bu dk dan sonra kontra yemeye basladi anlamak mumkun degil. Yine frikik kalecinin ikrami beraberlik golu. Son dk da yine hizli geldiler ilk pozisyon gecti topu yakalayan oyuncu atagi devam ettirdi. 5 erzurumlu hala defansa yardima gelmeyince ikinci gol yenildi. Istanbul daha 20 . Saniyede kalecinin buyuk hatasiyla rizeyi maca 1-0 onde baslatti. Ayaga pas yapip 3-4 topla ceza sahasina giren takimi uzun sure goremedik. 3-0 geriye dustukten sonra birseyler yaptilar ama maci kurtaramadilar. Ist td de anlamadim. Etkili yabancilarini ilk onbirde oynatmadigi gibi sonradan oyuna da sokmadi. Yani erzurum ve istanbul maclari rakiplerine ikram ettiler. Biz elimizdeki avantaji kaybetmemek icin kazanmaliyiz en azindan yenilmemeliyiz. Basarilar diliyorum
﻿