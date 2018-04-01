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Sakaryaspor 2 - A. Selçukspor 1
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SAKARYASPOR 2 - A. SELÇUKSPOR 1

Sakaryaspor 2 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sakaryaspor ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazandı.

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Sakaryaspor 2 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sakaryaspor ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazandı.

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Kaplan, Burak Bekaroğlu, Ferhat Yazgan (90' Sezer Badur), Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Cem Ekinci (67' Canberk Özdemir), Mahir Sağlık (81' Batuhan Karadeniz), Beykan Şimşek, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Engin Korukır

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar (67' Alpay Cin), Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir (54' Ayberk Altan), İbrahim Ak (58' Süleyman Türkeş), İbrahim Serdar Aydın, Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoglu, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: İlker Yasin Avcı, Segah Tunçkol, Sinan Bilen, Abdullah Buğra Taşkınsoy

Goller: DK 11: Mahir Sağlık (Sakaryaspor), DK 44: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 53: Ramazan Çevik (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Tufan Kelleci (Sakaryaspor), DK 73: Ercüment Kafkasyalı (Sakaryaspor), DK 80: Mahir Sağlık (Sakaryaspor), DK 87: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: DK 44: Beykan Şimşek (Sakaryaspor)

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