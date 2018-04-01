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Bodrum Bel. 1 - Tuzlaspor 0
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BODRUM BEL. 1 - TUZLASPOR 0

Bodrum Bel. 1 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bodrum Bel. ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bodrum Bel. 1-0 kazandı.

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Bodrum Bel. 1 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bodrum Bel. ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 1-0 kazandı.

Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Emre Balak, Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Erçağ Evirgen (62' Batuhan Ayvaz), Mehmet İncebacak (88' Mesut Saray), Emre Şahin, Medeni Bingöl, Çağrı Tekin (57' Şaban Yılmaz Genişyürek)

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Kerem Şeras, Turgay Gölbaşı, Hacı Mustafa Karabulut (71' Berat Ali Genç), Gökcan Kaya, Sadık Baş (89' Can Demir Aktav), Murat Yılmaz (82' Mehmet Çakır)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Sarperbarış Saka, Murat Temel, Vural Gül, Özer Özden

Gol: DK 90: Şaban Yılmaz Genişyürek (Bodrum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 47: Medeni Bingöl (Bodrum Bel.), DK 57: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.), DK 57: Emre Şahin (Bodrum Bel.), DK 69: Kerem Şeras (Tuzlaspor), DK 86: Bülent Uzun (Tuzlaspor)

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