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Erbaaspor 1 - Bayrampaşa 2
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ERBAASPOR 1 - BAYRAMPAŞA 2

Erbaaspor 1 - Bayrampaşa 2

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Erbaaspor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-1 kazandı.

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Erbaaspor 1 - Bayrampaşa 2

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Erbaaspor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-1 kazandı.

Erbaaspor: Alptekin Teytey, Berk Kal, Ömer Demircan (70' Sefa Yumuşakkaya), Mahmuthan Samet Acar, Taner Kahriman, Onur Akdeniz, Murat Kara, Özgür Meriç Gayretli (78' Furkan Çarkçı), Mustafa Şeker (68' Soner Gönül), Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey (71' Ahmet Keleş), Hayrullah Akyel, Polat Güren, Said Can Açıkalın, Benhur Keser (77' Muhammet Yeşilyurt), Yavuz Ayazoğlu, Sercan Uslu

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Hakem: Burak Özcan, Aydın Karsavuran, Serdar Osman Akarsu, Demokrat Özgür Güneş

Goller: DK 57: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 60: Polat Güren (Bayrampaşa), DK 84: Murat Kara (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 38: Hamdi Tevfik Altıok (Bayrampaşa), DK 67: Özgür Meriç Gayretli (Erbaaspor)

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