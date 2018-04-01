Utaş Uşakspor 1 - Sultanbeyli Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Utaş Uşakspor ile Sultanbeyli Bel. Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın (53' Selçuk Yıldırım), Kerem Çağatay, Tayfur Emre Yılmaz (70' Şahin Fıstıkcı), Halil İbrahim Cenik
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
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Sultanbeyli Bel.: Aydın Bağ, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Dursun Türk, Fatih Dalgıç (73' Hasan Üstübücü), Ufuk Ayaydın, Gökhan Cingirt, Feyzullah Şahin Güneş
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Abdullah Uğur Sarı, Ali Tuna, Serkan Önsal
Gol: DK 45: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 35: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 68: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.), DK 68: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 75: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.)
Kırmızı Kart: DK 83: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.)
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