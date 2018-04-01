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Utaş Uşakspor 1 - Sultanbeyli Bel. 0
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UTAŞ UŞAKSPOR 1 - SULTANBEYLİ BEL. 0

Utaş Uşakspor 1 - Sultanbeyli Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Utaş Uşakspor ile Sultanbeyli Bel. Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.

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Utaş Uşakspor 1 - Sultanbeyli Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Utaş Uşakspor ile Sultanbeyli Bel. Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 1-0 kazandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Ekrem Sütçü, Nurettin Çağlar, Doğan Seçkin Şavkın (53' Selçuk Yıldırım), Kerem Çağatay, Tayfur Emre Yılmaz (70' Şahin Fıstıkcı), Halil İbrahim Cenik

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Sultanbeyli Bel.: Aydın Bağ, Mehmet Ali Kıran, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Dursun Türk, Fatih Dalgıç (73' Hasan Üstübücü), Ufuk Ayaydın, Gökhan Cingirt, Feyzullah Şahin Güneş

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Abdullah Uğur Sarı, Ali Tuna, Serkan Önsal

Gol: DK 45: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 35: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 68: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.), DK 68: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor), DK 75: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.)

Kırmızı Kart: DK 83: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.)

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