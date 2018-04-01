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Aydınspor 1923 1 - Karacabey Birlik 0
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AYDINSPOR 1923 1 - KARACABEY BİRLİK 0

Aydınspor 1923 1 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Aydınspor 1923 ile Karacabey Birlik Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 kazandı.

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Aydınspor 1923 1 - Karacabey Birlik 0

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Aydınspor 1923 ile Karacabey Birlik Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 kazandı.

Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir (70' Emre Akbulut), Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Tuncay Kılıç (90' Doğancan Koca), Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (60' Mikail Albayrak), Emre Yıldırım, Habib Uzun

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, Samet Önger, İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal (34' Uğur Erdoğan), Zafer Özden (66' Çağrı Gülcü), Yusuf Efil, Ömer Faruk Gümüş (76' Oğuzhan Türkmen), Sedat Dursun, Aziz Ceylan

Teknik Direktör: Besim Koçal

Hakem: Yusuf Aydın, Muhammed Yıldız, Yakup Keçeci, Mehmet Şükrü Közcü

Gol: DK 73: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: DK 81: Oğuzhan Türkmen (Karacabey Birlik ), DK 90: Habib Uzun (Aydınspor 1923)

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