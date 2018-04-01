Y.Altındağ Bel. 4 - Kemerspor 2003 4
TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Kemerspor 2003 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (90' Burhanettin Çakırefe), Emre Gürbüz, Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Oktay Kancı, Hüseyin Korkmaz (40' Salih Yurt), Barış Çiçek, Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Ercan Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Volkan Can, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fikret Sevilgen, İbrahim Dağaşan (83' Görkem Dalmaz), Ahmet Mümin Papaker, Sevcan Bıyıklı, Akın Akman, Deniz Ataç, Doğukan Sinik, Lokman Erdoğan (51' Ertuğrul Arslan)
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Lütfullah Aslan, Suat Fidan, Muharrem Güzel, Mehmet Terece
Goller: DK 4: Ahmet Mümin Papaker (Kemerspor 2003), DK 7: Emrah Sürücü (Y.Altındağ Bel.), DK 17: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 24: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003), DK 50: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.), DK 74: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 86: Ercan Güneri (Y.Altındağ Bel.)
Sarı Kartlar: DK 28: Yalçın Eycan Kaya (Y.Altındağ Bel.), DK 45: Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), DK 77: Ertuğrul Arslan (Kemerspor 2003), DK 89: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 90: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.)
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