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Dardanelspor 0 - Orhangazispor 2
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DARDANELSPOR 0 - ORHANGAZİSPOR 2

Dardanelspor 0 - Orhangazispor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Dardanelspor ile Orhangazispor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Orhangazispor 2-0 kazandı.

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Dardanelspor 0 - Orhangazispor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Dardanelspor ile Orhangazispor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Orhangazispor 2-0 kazandı.

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Hüseyin Cankurt Atasoy (83' Ahmet Mert Bayındır), Sergen Piçinciol, Sinan Akgöl, Ahmed Emir Tekçam, Ufuk Özbek, Serhat Yazgan (67' Burak Yılmaz), Ahmet Yazar, Furkan Polat, Yusuf Bayram, Fırat Aras (57' Selim Asal)

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Orhangazispor: Duhan Çağlar Akdağ, Mustafa Demir, Muammer Erdoğdu, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Yunus Topçu, Abdülkerim Kılıç (65' Atahan Mehmet Kömürlü), Mustafa Yüksektepe (88' Arif Acar), Yunus Emre Mest (76' Alperen Topçular), Gökhan Öztürk, Emre Aktaş

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Yakup Bakır, Abdurrahman Atabay, Ahmet Ulu, Harun Toplar

Goller: DK 66: Muammer Erdoğdu (Orhangazispor), DK 90: Gökhan Öztürk (Orhangazispor)

Sarı Kartlar: DK 36: Ufuk Özbek (Dardanelspor), DK 77: Cüneyt Çelik (Dardanelspor), DK 77: Yunus Emre Mest (Orhangazispor), DK 90: Duhan Çağlar Akdağ (Orhangazispor), DK 90: Furkan Polat (Dardanelspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ahmet Yazar (Dardanelspor)

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