Karşıyaka 4 - Nazilli Belediyespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Karşıyaka ile Nazilli Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 4-1 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız (79' Mustafa Değirmenci), Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Görkem Ali Kınay (73' Mahmut Temür), Doğukan İnci, Hakan Kuş (53' Battal Demirbilek)
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Onur Karakabak, Bora Yelken, Nuh Aşkın, Mazlum Demir, Berkay Öztuvan, Hakan Turan (46' Mert Çapar), Abdulsamet Can (46' Mert Çakar), Ilter Ayyıldız, Fatih Üge (73' Serdar Eylik), Görkem Bitin
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Yusuf Doğan, Şeyhmus Baysal, Bayram Başkan
Goller: DK 35: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 49: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 72: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 76: Mert Çapar (Nazilli Belediyespor), DK 81: Battal Demirbilek (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 23: Görkem Ali Kınay (Karşıyaka), DK 47: Mazlum Demir (Nazilli Belediyespor), DK 50: Ilter Ayyıldız (Nazilli Belediyespor), DK 75: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor), DK 85: Battal Demirbilek (Karşıyaka)
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